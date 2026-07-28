Cuba critica presidente eleito da Colômbia por anunciar que romperá relações

O governo cubano criticou, nesta terça-feira (28), o presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, por sua decisão de romper relações diplomáticas com a ilha, e afirmou que o anúncio demonstra sua "clara subordinação" à "política de divisão e confronto" de Washington.

De la Espriella, que deve assumir o cargo em 7 de agosto, anunciou no domingo que romperá relações diplomáticas com Cuba e Nicarágua. Ele também afirmou que fechará 15 consulados e 14 embaixadas em diversos países.

"Caso implemente essa decisão, que não tem qualquer justificativa e não serve aos interesses nacionais colombianos, demonstrará a clara subordinação do futuro governo colombiano à política de divisão e confronto entre nossas nações, promovida desde sempre pelos Estados Unidos", declarou o Ministério das Relações Exteriores de Cuba.

A declaração enfatizou que "essa ação hostil e infundada não representa os sentimentos do povo irmão colombiano", a quem Cuba "apoiou incansavelmente por décadas na busca da paz por meio de uma solução política negociada para seu conflito armado interno".

Havana foi sede das negociações de paz entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que culminaram no histórico acordo de paz de 2016.