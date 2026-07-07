Consulado do Brasil em Manhattan fecha com risco de desabamento de prédio vizinho em NY

O Consulado-Geral do Brasil em Nova York foi temporariamente fechado nesta terça-feira, 7. O prédio está entre os edifícios desocupados em Manhattan após colunas e tijolos de um arranha-céu, que passa por obras, caírem durante a manhã.

"Informamos que o prédio do Consulado encontra-se temporariamente fechado em razão da evacuação determinada pelas autoridades da cidade, em decorrência de risco de desabamento de um edifício na 42nd Street. Informações sobre a reabertura do prédio e a retomada dos atendimentos serão divulgadas tão logo seja possível", disse o consulado.

O arranha-céu em questão, um prédio comercial da década de 1970 que estava sendo transformado em apartamentos de luxo, é a antiga sede global da gigante farmacêutica Pfizer. Ele está localizado em uma das principais vias de Manhattan.

A rua abriga prédios icônicos de Nova York, entre ele o Edifício Chrysler, uma obra-prima da art deco e uma das imagens-símbolo na paisagem da cidade por décadas. Com 77 andares e 319 metros revestido de aço inoxidável, ele foi por um breve período - 11 meses - o prédio mais alto do mundo logo após ser concluído em 1930. O Chrysler perdeu o posto para o Empire State (que tem 381 metros até o topo e 443 metros quando é incluída a parte superior com a antena).

Outros edifícios famosos da região são a estação Grand Central e a sede da Organização das Nações Unidas (ONU).

Rua foi interditada por risco de desabamento

O Corpo de Bombeiros de Nova York informou ter recebido relatos sobre a queda de tijolos por volta das 8h da manhã na antiga sede da Pfizer, uma torre de 37 andares. As autoridades constataram que duas colunas haviam cedido no 21º e no 22º andar e que os pisos estavam afundando entre o 21º e o 26º.

O chefe do Corpo de Bombeiros, John Esposito, acrescentou que o prédio continuou a se mover enquanto as equipes de emergência estavam no local. As ruas próximas foram fechadas para pedestres e veículos. "Ainda não está estável", disse Esposito."Continua sendo uma situação muito grave e perigosa."

Uma escola próxima, com cerca de 400 crianças, estava entre os prédios desocupados, disse o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani. Não houve relatos de feridos e todos os trabalhadores dentro da torre de escritórios foram localizados e retirados do local, afirmou ele em uma coletiva de imprensa no local.