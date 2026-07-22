Congresso da Nicarágua votará em agosto reforma para excluir opositores das eleições

O presidente do país, Daniel Ortega, é o responsável pela proposta. CESAR PEREZ / El 19 DIGITAL

O Congresso da Nicarágua, controlado pelo governo, vai votar no início de agosto uma reforma para impedir que partidos opositores disputem as eleições, a pedido do presidente Daniel Ortega, informou o chefe do Legislativo, Gustavo Porras, em entrevista divulgada nesta quarta-feira (22).

Os deputados e a autoridade eleitoral vão definir os "elementos para não deixar nenhum resquício" e que "a manipulação terrível dos impérios e de seus lacaios" não se possa meter nas eleições, disse Porras, ao se referir aos opositores, detalhando que "na primeira semana de agosto" serão submetidas "à votação as reformas".

As discussões entre a Assembleia Nacional e o Conselho Supremo Eleitoral (CSE) começaram nesta quarta-feira.

— Somos nós, os nicaraguenses, os que decidimos quando e como serão nossas eleições — disse Porras a veículos de imprensa afins ao governo, detalhando que a iniciativa do presidente resultará em "leis".

Ortega, no poder há quase duas décadas, descartou no domingo (19) passado realizar eleições nas quais concorram seus adversários, aos quais acusou de "entreguistas" a serviço dos Estados Unidos.

O ex-guerrilheiro de 80 anos antecipou que serão aprovadas leis que "ponham um muro, um bloco aos golpistas", de forma que "por mais dinheiro que os ianques lhes deem, não conseguirão" chegar ao poder.