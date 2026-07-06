Confusão em torno da visita do príncipe Harry ao Reino Unido

Detalhes da visita do príncipe Harry nesta semana geraram confusão no Reino Unido, em mais uma demonstração das tensões persistentes com a família real.

O duque de Sussex deve chegar a Londres para os preparativos dos Invictus Games, previstos para 2027 em Birmingham (centro da Inglaterra). O evento esportivo internacional foi criado por Harry para ex-combatentes feridos ou doentes.

Inicialmente, Harry, de 41 anos, estaria acompanhado por sua esposa e filhos, no que seria sua primeira visita em família ao Reino Unido desde 2022.

No entanto, desde que a viagem foi anunciada em meados de junho, sua organização gerou grande polêmica, com dúvidas sobre a segurança, a hospedagem e a agenda de Harry e de sua família.

- Informações contraditórias -

A situação se transformou nesta segunda-feira em uma verdadeira confusão, com informações contraditórias tanto do Palácio de Buckingham quanto do entorno do príncipe.

Vários meios de comunicação britânicos, citando uma fonte próxima a Harry, informaram nesta segunda-feira que o príncipe se hospedaria no Palácio de Buckingham durante sua estadia em Londres.

Menos de duas horas depois, esses mesmos meios publicaram uma negativa do palácio, que explicou que Harry não havia aceitado com antecedência suficiente o convite para se hospedar na residência oficial do soberano britânico.

Em seguida, um porta-voz do príncipe qualificou como "decepcionante" o fato de que o convite "tenha sido retirado no último momento".

No fim de junho, uma fonte próxima da organização da viagem havia indicado que o príncipe e sua família se hospedariam, durante parte da estadia, em uma residência real.

Esta polêmica ocorre dois dias após uma pessoa próxima a Harry ter confirmado à AFP que ele acabaria viajando sozinho para a capital britânica, embora tenha deixado em aberto a possibilidade de que Meghan e seus filhos se reunissem com ele posteriormente em outra cidade.

O príncipe rompeu com a família real e vive na Califórnia desde 2020.