Mundo

Abuja

Como os EUA usam ameaças e dólares para expulsar migrantes para a África

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AFP

Nicholas ROLL, com Winifred LARTEY em Acra, Hillary ORINDE em Mbabane, Camille LAFFONT em Kinshasa e Suy SE em Phnom Penh

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