Comitê europeu visitará China na próxima semana em meio a atritos comerciais e econômicos

Uma delegação do Comitê de Assuntos Externos do Parlamento Europeu estará na China de 21 a 23 de julho para reuniões de alto nível com as autoridades chinesas.

"Em um cenário de crescente incerteza geopolítica e crescentes tensões econômicas e comerciais, a delegação de oito membros se envolverá com seus homólogos chineses em questões-chave de interesse mútuo", informou o Parlamento em comunicado nesta sexta-feira, 17.

As discussões se concentrarão na relação da União Europeia e China, incluindo as implicações geopolíticas dos crescentes desequilíbrios econômicos, a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, a situação dos direitos humanos na China e a paz e estabilidade no indo-pacífico, pontuou a nota.

Os eurodeputados se reunirão com o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, a liderança do Congresso Nacional do Povo e seu comitê de assuntos externos, bem como com o Departamento Internacional do Partido Comunista.