Comic-Con começa nesta quinta-feira na Califórnia

Heróis, vilões e amantes de quadrinhos chegaram a San Diego, na Califórnia, nesta quinta-feira (23) para o início da nova edição da Comic-Con, marcada este ano pelo retorno da Marvel.

Uma das maiores celebrações da cultura pop do mundo, a Comic-Con foi criada em 1970 como uma pequena reunião para apreciadores do gênero. Ao longo das décadas, se transformou até se tornar um megaevento que atrai cerca de 130.000 pessoas à cidade californiana, onde estrelas e diretores de Hollywood se reúnem para promover seus projetos.

Em 2026, os fãs aguardam o retorno da Marvel ao Hall H, a sala mais importante do evento, da qual esteve ausente no ano passado.

Em sua última participação neste espaço, o estúdio surpreendeu mais de 6.000 participantes ao anunciar que Robert Downey Jr. retornaria ao seu universo não como Homem de Ferro, mas como o vilão Doutor Destino.

A Marvel chegará à sua aguardada apresentação no sábado após revelar o primeiro trailer de "Vingadores: Doutor Destino", que estreia em dezembro sob a direção dos irmãos Russo.

O filme dá continuidade aos eventos de "Vingadores: Ultimato", lançado em 2019, e reúne os X-Men, os Vingadores, os guerreiros de Wakanda e o Quarteto Fantástico para uma última batalha.

O Hall H também receberá a DC Studios, que apresentará um prévia de sua série "Lanternas", com estreia marcada na HBO para 16 de agosto.

Protagonizada por Kyle Chandler e Aaron Pierre, a produção criada por Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King oferece uma nova visão sobre o super-herói Lanterna Verde.

Ambientada em uma cidade de Nebraska, a série acompanha dois detetives de carne e osso, distanciando-se de produções como o filme de 2011, em que Ryan Reynolds deu vida ao mascarado.

A programação do evento contempla uma ampla variedade de temas em seus diversos painéis.

A Apple TV reservou um painel de duas horas no Hall H para exibir seu repertório, com a presença de algumas de suas estrelas, incluindo a apresentação da comédia de terror "O Segredo de Widow's Bay", bem como de "Silo" e "Matéria Escura".

Também são esperados trailers de suas próximas apostas cinematográficas, "Mayday", estrelada por Ryan Reynolds e Kenneth Branagh, e "Matchbox: The Movie", com John Cena e Jessica Biel.

Os milhares de fãs que se reúnem em San Diego para comprar souvenirs, ver seus ídolos, aprender sobre narrativa, quadrinhos e efeitos especiais, e desfilar suas melhores fantasias, também celebram produções que marcaram gerações.

É o caso de "O Labirinto do Fauno", do diretor mexicano Guillermo del Toro, que comemorará seu 20º aniversário.

Enquanto tripulantes de "Star Trek" também aterrissam no evento para relembrar suas seis décadas explorando os confins do universo.

A Comic-Con acontece até domingo, 26 de julho.