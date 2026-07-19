Comandante da IRGC diz que EUA vão falhar em tentar reverter vitória iraniana em Ormuz

Um alto comandante da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) declarou neste domingo, 19, que os Estados Unidos estão tentando desesperadamente reverter a vitória estratégica do Irã no Estreito de Ormuz, mas acabarão fracassando.

O general de brigada Yadollah Javani, vice-comandante do IRGC para assuntos políticos, fez as declarações em entrevista à mídia local iraniana, na qual também enfatizou que o controle do Irã sobre a via marítima estratégica alterou o equilíbrio de poder na região.

"Os EUA não apenas não conseguiram atingir seus objetivos planejados, como ocorreu um terremoto geopolítico na região, e esse terremoto é a dominação e o controle do Irã sobre o Estreito de Ormuz", disse o general à Press TV, de acordo com a agência Mehr.

Segundo ele, os EUA estão tentando desafiar a nova ordem estabelecida pelo Irã no estreito por meio de uma série de provocações militares e de um bloqueio naval renovado. Contudo, apontou Javani, as forças armadas iranianas responderam de forma decisiva a cada ato de agressão, seja contra alvos militares, seja contra alvos civis.