CIDH insta Nicarágua a informar paradeiro de bispo crítico

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) instou, nesta quinta-feira (16), a Nicarágua a fornecer informações sobre o paradeiro do bispo emérito Abelardo Mata, crítico do governo.

Mata, de 80 anos, foi detido em 29 de junho junto a outros membros da Igreja e oficialmente liberado em 4 de julho.

"Embora em 4 de julho o Ministério do Interior tenha informado que o bispo estava sob 'investigação', até o momento não há informação independente que permita verificar seu paradeiro ou estado de saúde, o que é particularmente grave devido à sua idade e a condições preexistentes de saúde", alertou a CIDH.

A CIDH conta com um mecanismo especial de acompanhamento da Nicarágua, um dos países da América Latina com piores índices em matéria de respeito aos direitos humanos.

Esse mecanismo também recebeu denúncias sobre o "grave cerco, assédio, vigilância e outras represálias" contra Jeffer Chavarria, que representa o bispo Mata perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

"A CIDH condena o uso do ocultamento do destino das pessoas detidas arbitrariamente como um dos padrões mais graves da repressão, que vem sendo utilizado pelo regime para silenciar vozes críticas", afirmou o comunicado.

O organismo regional recorda que desde 2018 "tem documentado um padrão sistemático de violações contra bispos, sacerdotes, pessoas religiosas e laicas" na Nicarágua.