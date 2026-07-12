China: tufão Bavi enfraquece, mas ainda provoca ventos fortes e chuva

Horas após tocar terra na província de Zhejiang, no leste da China, o tufão Bavi enfraqueceu neste domingo, 12, e foi reclassificado como tempestade tropical. Ainda assim, o sistema deve levar dias de ventos fortes e chuvas intensas a partes do país.

A intensidade do sistema continuou a diminuir enquanto avançava para noroeste pelo leste da China em direção à província de Anhui, na tarde de hoje, segundo o Centro Meteorológico Nacional da China.

A expectativa é de que ventos fortes e chuvas intensas atinjam diversas cidades do leste e do nordeste do país entre este domingo e amanhã (13). O órgão acrescentou que chuvas fortes a torrenciais foram registradas na tarde de hoje em províncias como Anhui.

Em Zhejiang, mais de 2,2 milhões de pessoas foram evacuadas devido ao Bavi, informou a mídia estatal. Xangai retirou mais de 290 mil pessoas de áreas de risco, e Fujian, mais de 180 mil. Na cidade costeira de Yueqing (Zhejiang), mais de 1,3 mil árvores caíram, incluindo ao menos 700 arrancadas, segundo a emissora estatal CCTV.

Os aeroportos internacionais de Pudong e Hongqiao, em Xangai, devem cancelar cerca de 653 voos de chegada e partida, informou a agência estatal Xinhua.

No sábado, o Bavi passou ao norte de Taiwan, sem atingir diretamente a ilha. O corpo de bombeiros local informou que ao menos 134 pessoas ficaram feridas, algumas em acidentes com motocicletas e bicicletas devido aos ventos fortes e às pistas escorregadias.