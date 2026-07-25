China emite alerta máximo para Tufão Noul e 340 mil pessoas são retiradas de província

A aproximação do tufão Noul levou autoridades chinesas a evacuarem mais de 340 mil pessoas e suspenderem atividades e serviços de transporte no sul do país. A tempestade também provocou cancelamentos e atrasos de voos em Hong Kong.

Segundo o Centro Meteorológico Nacional da China, o tufão deve atingir a costa entre Shenzhen e Haifeng, na província de Guangdong, durante a madrugada de domingo, 26.

Na noite deste sábado, 25, o país emitiu um alerta vermelho, o nível mais alto do sistema de quatro categorias usado pelas autoridades meteorológicas chinesas.

Tufão deve chegar com ventos de até 173 km/h

A previsão é de que o Noul provoque ventos entre 151 km/h e 173 km/h ao atingir a costa.

O serviço meteorológico chinês informou que áreas de Guangdong e das províncias vizinhas de Hunan, Fujian e Jiangxi devem enfrentar chuvas intensas, com possibilidade de continuidade até a noite de domingo.

A província de Guangdong concentra a maior parte das medidas de emergência. De acordo com a agência oficial Xinhua, mais de 340 mil pessoas já foram retiradas de áreas consideradas de risco.

Cidades suspendem aulas, trabalho e transporte

Como parte das medidas preventivas, 12 cidades de Guangdong, incluindo Guangzhou, Dongguan e Shantou, suspenderam parcial ou totalmente aulas, atividades comerciais, produção, trabalho e transporte.

Na vizinha Hong Kong, as autoridades emitiram o terceiro nível de alerta para tufão na noite de sábado e anunciaram a abertura de 28 abrigos temporários.

O Observatório de Hong Kong informou que poderia elevar o alerta para o segundo nível na manhã de domingo, devido à previsão de intensificação dos ventos durante a noite.

No transporte aéreo, o site do aeroporto de Hong Kong indicava que mais de 150 voos haviam sido cancelados entre sábado e domingo, e que outros corriam risco de cancelamento.

Com a aproximação do tufão, partes de um grande andaime em um prédio desabaram na tarde de sábado, informou a polícia local, acrescentando que os relatos iniciais indicavam não haver feridos.

Autoridades chinesas mantêm equipes de emergência mobilizadas e orientam a população a acompanhar os alertas oficiais enquanto o tufão avança pela região.