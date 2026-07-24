China diz que Japão "jamais" deve poder se rearmar e apoia mediação do Paquistão entre EUA/Irã

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou nesta sexta-feira (24) que o Japão "jamais" deve ser autorizado a se rearmar e reiterou o apoio de Pequim ao papel do Paquistão como mediador nas negociações entre Estados Unidos e Irã. As declarações foram feitas durante reuniões bilaterais com os chanceleres da Rússia, Sergei Lavrov, e do Paquistão, Ishaq Dar, à margem do encontro de ministros das Relações Exteriores da Organização para Cooperação de Xangai (OCX), no Quirguistão.

Em encontro com Lavrov, Yi defendeu o fortalecimento da coordenação estratégica entre China e Rússia para preservar os resultados da Segunda Guerra Mundial e afirmou que "jamais será permitido que o Japão se rearme novamente". O chanceler também disse que os dois países devem ampliar a cooperação prática e reforçar a confiança mútua, após a reunião entre os presidentes Xi Jinping e Vladimir Putin em Pequim, em maio.

Lavrov, por sua vez, afirmou que Moscou está "altamente vigilante" e se opõe à aceleração da remilitarização do Japão e às suas supostas ambições nucleares. O ministro russo acrescentou que a OCX, sob a liderança de Rússia e China, tornou-se uma organização regional com influência crescente.

Em reunião com Ishaq Dar, Yi elogiou o papel do Paquistão na assinatura de um memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã e afirmou que Pequim continuará apoiando os esforços de Islamabad para mediar o diálogo entre os dois países. Segundo o chanceler chinês, a mediação paquistanesa pode contribuir para que as partes retomem as negociações e alcancem um cessar duradouro das hostilidades.