China critica medida dos EUA de sancionar instituições de pesquisa chinesas

A China demonstrou "forte insatisfação e firme oposição" à decisão do Departamento de Defesa dos Estados Unidos de incluir determinadas instituições de pesquisa chinesas em uma lista de sanções e afirmou que adotará as medidas necessárias para salvaguardar os direitos e interesses legítimos das entidades.

"Os EUA têm generalizado excessivamente o conceito de segurança nacional, criando artificialmente barreiras discriminatórias e politizando, instrumentalizando e transformando em arma a cooperação em pesquisa científica", disse um porta-voz do Ministério do Comércio chinês nesta quarta-feira.

A medida de Washington prejudica os intercâmbios e a cooperação entre a China e os Estados Unidos, o que contraria a tendência geral de cooperação global em inovação científica e tecnológica, na visão da China.