Chefe do tráfico mexicano, Ismael 'El Mayo' Zambada pega prisão perpétua nos EUA

O chefe do tráfico mexicano Ismael "El Mayo" Zambada foi condenado à prisão perpétua, nesta segunda-feira (20), por um tribunal de Nova York por ter co-chefiado o Cartel de Sinaloa.

Preso nos Estados Unidos há dois anos, Zambada se declarou culpado de vários crimes relacionados com sua responsabilidade à frente desse cartel do narcotráfico em agosto de 2025.

Joaquín "El Chapo" Guzmán, seu ex-sócio, já cumpre prisão perpétua nos Estados Unidos.

"El Mayo", de 76 anos, foi detido em um aeroporto nos Estados Unidos em 26 de julho de 2024. Ele afirma ter sido enganado por um aliado do cartel para embarcar em um avião que o deixou nas mãos das autoridades americanas.

Em troca de sua declaração de culpa, as autoridades americanas abriram mão de pedir a pena de morte.

Um comunicado do Departamento de Justiça destacou que o juiz federal distrital Brian Cogan o condenou à prisão perpétua na corte federal do Brooklyn sem a possibilidade de pedir liberdade condicional por seu papel como líder principal de uma "organização criminosa contínua" e por violações da lei do crime organizado.

"Ismael Zambada García passou quase quatro décadas envenenando comunidades americanas para obter bilhões de dólares em lucro e ordenando os assassinatos de qualquer um que cruzasse o seu caminho. Hoje, esse capítulo termina definitivamente", declarou o procurador federal para o Distrito Leste de Nova York, Joseph Nocella Jr.

Conhecido por manter um perfil baixo e evitar ser fotografado, Zambada passou décadas escalando a estrutura do cartel, evitando tanto a captura quanto múltiplas tentativas de assassinato.