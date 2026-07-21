Chanceler diz que Irã acionou defesa aérea ao redor de usina nuclear de Bushehr

O ministro de Relações Exteriores do iraniano, Seyed Abbas Araghchi, afirmou nesta segunda-feira, 20, que o Irã acionou as defesas aéreas ao redor da usina nuclear de Bushehr.
A medida ocorreu em meio a mais uma onda de ataques lançados pelos EUA contra o Irã, disse o chanceler em registro no X. A usina está localizada a 17 quilômetros a sudeste da cidade de Bushehr, 1.200 quilômetros ao sul de Teerã ,
Mais cedo, Araghchi afirmou que o Irã rejeitou uma proposta do Catar - apoiada pelos EUA - de um cessar-fogo de 10 dias, de acordo com outra mensagem no X.
O ministro citou que Mohammad Marandi, analista iraniano de alto escalão e conselheiro próximo da equipe de negociação do país, descartou a oferta com uma mensagem direta: "Nem pensem nisso".
Segundo relatos, a proposta previa uma trégua de 10 dias que reabriria duas rotas de navegação pelo Estreito de Ormuz.
Marandi já havia declarado anteriormente que o Irã "não tem planos" de retomar as negociações, citando uma "falta fundamental de seriedade" por parte da administração Trump, ao passo que autoridades iranianas têm afirmado repetidamente que as conversas não serão retomadas enquanto a ameaça contra o Irã persistir.