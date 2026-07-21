Chanceler diz que Irã acionou defesa aérea ao redor de usina nuclear de Bushehr

O ministro de Relações Exteriores do iraniano, Seyed Abbas Araghchi, afirmou nesta segunda-feira, 20, que o Irã acionou as defesas aéreas ao redor da usina nuclear de Bushehr.

A medida ocorreu em meio a mais uma onda de ataques lançados pelos EUA contra o Irã, disse o chanceler em registro no X. A usina está localizada a 17 quilômetros a sudeste da cidade de Bushehr, 1.200 quilômetros ao sul de Teerã ,

Mais cedo, Araghchi afirmou que o Irã rejeitou uma proposta do Catar - apoiada pelos EUA - de um cessar-fogo de 10 dias, de acordo com outra mensagem no X.

O ministro citou que Mohammad Marandi, analista iraniano de alto escalão e conselheiro próximo da equipe de negociação do país, descartou a oferta com uma mensagem direta: "Nem pensem nisso".

Segundo relatos, a proposta previa uma trégua de 10 dias que reabriria duas rotas de navegação pelo Estreito de Ormuz.