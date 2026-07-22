Chanceler da Rússia se reunirá com Marco Rubio em Manila na quinta-feira

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, anunciou à imprensa nesta quarta-feira (22) que se reunirá com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, na quinta-feira nas Filipinas, em um encontro focado nos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio.

"De qualquer forma, este encontro será útil. É melhor fazer perguntas e obter respostas", declarou, confirmando que a reunião ocorrerá na manhã de quinta-feira, à margem de um encontro de representantes diplomáticos dos países da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Moscou condenou os recentes ataques de Washington contra seu aliado Irã.

Ao mesmo tempo, as negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia estão paralisadas, com a atenção voltada para o Oriente Médio, enquanto a Rússia mantém suas exigências e insiste que a Ucrânia ceda território.

O presidente americano, Donald Trump, também expressou seu apoio à campanha ucraniana de ataques de longo alcance contra a infraestrutura energética, declarando que isso poderia "ajudar a pôr fim" à guerra.

Há meses, a Ucrânia vem intensificando os ataques com drones, visando principalmente refinarias, depósitos de petróleo e navios de carga no mar, o que levou à escassez de combustível na Rússia.