Celebramos hoje um marco na área nuclear civil dos EUA, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o país está celebrando um marco na área nuclear civil, citando que assinou quatro ordens executivas com o intuito de fomentar a inovação nessa área.

"Estamos liderando o mundo em inovação em energia nuclear", disse Trump em cerimônia de assinatura das ordens na Casa Branca nesta sexta-feira, 24.

Um dos presentes na cerimônia, o secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, disse que os recentes projetos de energia nuclear vinham se concentrando na Rússia e na China, mas que agora, o governo americano mudará essa situação.