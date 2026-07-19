Catar segue Kuwait e Emirados Árabe Unidos e condena ataques do Irã a países da região

Em comunicado divulgado há pouco pelo seu Ministério das Relações Exteriores, o Catar se alinhou ao Kuwait e aos Emirados Árabes Unidos e condenou, "nos termos mais enérgicos", os ataques realizados pelo Irã contra os territórios da Jordânia, do Bahrein e do Kuwait.

O texto classifica as ofensivas como "violação flagrante da soberania e da integridade territorial dos países atingidos e uma violação evidente do direito internacional, da Carta das Nações Unidas e dos princípios de boa vizinhança."

Segundo a pasta, a continuidade dos ataques representa uma "escalada perigosa", que dificultará os esforços para conter as tensões e enfraquecerá iniciativas políticas e diplomáticas voltadas a alcançar segurança e estabilidade na região.