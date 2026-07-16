Catar nega ter concordado em participar de ação militar contra o Irã relatadas por Israel

O Escritório de Mídia Internacional do Catar expressou nesta quinta-feira, 16, "rejeição categórica" aos relatos publicados por veículos de mídia israelenses que alegaram que o país havia concordado em participar de uma ação militar contra o Irã.

O Escritório, em comunicado na rede X, afirmou que essas alegações foram divulgadas por "indivíduos que buscam envolver o Estado do Catar no conflito, minar seu papel fundamental na mediação e empurrar a região para uma maior escalada e caos". O país também reforçou que não permitirá que tais alegações enganosas minem seus esforços diplomáticos para pôr fim ao conflito e que continuará seus bons ofícios em coordenação com parceiros.

Em paralelo, o Hezbollah negou alegações de que estava envolvido em atividades relacionadas a armas na Síria, após as autoridades sírias anunciarem que haviam frustrado uma tentativa de contrabandear um carregamento de armas e mísseis supostamente destinados ao grupo libanês.

O governo sírio alegou em comunicado, que interceptou um carregamento de armas avançadas e mísseis ao longo da fronteira sírio-iraquiana. Investigações preliminares indicaram que o carregamento estava destinado a transitar pela Síria antes de ser entregue ao Hezbollah no Líbano.