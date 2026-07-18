Catar condena ataques do Irã contra Jordânia, Bahrein e Kuwait e cita violação resolução da ONU

O governo do Catar condenou os ataques atribuídos à República Islâmica do Irã contra os territórios da Jordânia, do Bahrein e do Kuwait. Em comunicado emitido neste sábado, 18, o Ministério das Relações Exteriores do país classificou as ações como infração da soberania e da integridade territorial dos países atingidos, além de descumprimento do direito internacional, da Carta das Nações Unidas e dos princípios de boa vizinhança.

O Ministério das Relações Exteriores do Catar afirmou que os bombardeios contra usinas de energia elétrica e de dessalinização de água no Kuwait violam a Resolução 2817 do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), que determina o respeito à soberania territorial e proíbe ataques contra populações civis e infraestruturas vitais. Segundo a chancelaria, a continuidade das ações militares configura uma escalada que restringe os esforços diplomáticos voltados à contenção de tensões regionais.

O documento oficial do Catar demanda a interrupção imediata de todas as ações militares e ataques na região do Oriente Médio. O governo do Catar manifestou a necessidade de evitar medidas que ampliem o alcance do conflito e defendeu o retorno às negociações e o cumprimento dos entendimentos estabelecidos por canais diplomáticos.

O Irã lançou mais ataques contra os aliados de Washington no Golfo e contra a Jordânia neste sábado, após a sétima noite consecutiva de ataques dos EUA contra alvos militares iranianos, intensificando a guerra uma semana depois do colapso do cessar-fogo.