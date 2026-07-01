Catar cita 'progresso positivo' em reuniões separadas de EUA e Irã com mediadores em Doha

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, afirmou nesta quarta-feira, 1, que mediadores do Catar e do Paquistão concluíram reuniões separadas com negociadores dos Estados Unidos e do Irã em Doha, segundo publicação no X.

As conversas registraram "progresso positivo" em temas ligados ao Memorando de Entendimento de Islamabad, apontou a publicação, sem especificar quais. Segundo Al Ansari, as tratativas se baseiam nos avanços obtidos na cúpula do Lago de Lucerna, na Suíça.