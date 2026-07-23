Casa Branca confirma que acordo com a Arábia Saudita está condicionado aos Acordos de Abraão

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou nesta quinta-feira, 23, que o acordo nuclear civil proposto com a Arábia Saudita está condicionado aos Acordos de Abraão - tratados diplomáticos intermediados pelos EUA que normalizaram as relações entre Israel e vários países árabes.

Em coletiva de imprensa, Leavitt disse que espera que a Arábia Saudita entre para os acordos em breve, mas que o presidente americano, Donald Trump, ainda não conversou com sauditas sobre a condição para o tratado nuclear. "Vamos trabalhar para que o acordo seja finalizado", enfatizou.

Sobre a agenda governamental, a secretária afirmou que Trump fará reunião do gabinete em Camp David na próxima sexta-feira, 24, e que o representante comercial dos EUA (USTR), Jamieson Greer, realizará um anúncio "ainda hoje (quinta)" sobre tarifas globais.