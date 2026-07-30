Capturado suposto mandante do assassinato de prefeito no México

O México informou nesta quinta-feira (30) a captura do suposto mandante do assassinato de um prefeito cometido pelo poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

O secretário de Segurança, Omar García Harfuch, explicou que o preso era chefe de um grupo de pistoleiros a serviço do cartel e o mentor do assassinato a tiros de Carlos Manzo, em novembro de 2025.

O caso abalou o México. Manzo era prefeito de Uruapan, cidade localizada no centro de uma próspera região agroexportadora do violento estado de Michoacán.

Ele foi morto enquanto estava na rua com a família, durante a celebração tradicional do Dia dos Mortos.

O prefeito ganhou projeção política nacional por seu estilo confrontador no combate ao crime organizado e por cobrar do governo de Claudia Sheinbaum maior apoio nessa luta.

O detido foi identificado pelo governo como Ramón Ángel "N", conhecido pelo apelido de R1. Seu sobrenome foi mantido em sigilo por razões jurídicas.

"Ele foi preso após meses de trabalho de inteligência e investigação, em uma operação" realizada pela polícia e por forças especiais do Exército, detalhou García Harfuch na rede social X.

O secretário afirmou que a célula criminosa comandada por R1 é uma das "mais violentas ligadas ao CJNG" e atua em várias cidades de Michoacán e do estado vizinho de Jalisco.

"Essa organização está envolvida em extorsão, homicídios e tráfico de drogas, afetando diretamente produtores, empresários e famílias da região", acrescentou.

Com essa prisão, já são 31 os detidos pelo assassinato de Manzo.