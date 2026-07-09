Canadá busca fundos da Arábia Saudita como parte do esforço para reduzir a dependência dos EUA

Canadá e Arábia Saudita estão em negociações para fechar um tratado bilateral de investimentos até o início do próximo ano, enquanto o primeiro-ministro canadense Mark Carney busca aprofundar os laços com o reino como parte de sua estratégia de diversificação comercial.

Carney, falando a repórteres durante uma visita à Arábia Saudita, acrescentou que altos funcionários acompanhados por líderes dos grandes fundos de pensão do Canadá pretendem viajar para o país do Golfo Pérsico nos próximos meses para identificar novas oportunidades de investimento. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita também confirmou sua presença em uma cúpula de investimentos que Carney está organizando em Toronto em setembro.

Os desdobramentos representam outro exemplo de Carney realinhando as prioridades de política externa do Canadá, que agora se concentra em reduzir a dependência do país dos EUA e redefinir laços com potências econômicas influentes que anteriormente se encontraram em disputas diplomáticas com Ottawa.

Desde que assumiu o poder, Carney normalizou os laços econômicos e diplomáticos entre China e Índia, e agora adicionou a Arábia Saudita à lista. A Arábia Saudita expulsou o embaixador do Canadá em 2018 e ordenou que seus cidadãos vendessem ativos canadenses depois que o antigo governo liberal sob Justin Trudeau criticou o tratamento do reino às atividades de direitos civis e das mulheres.

Ottawa e Riad concordaram em 2023 em restaurar os laços diplomáticos. Carney disse que sua viagem à Arábia Saudita foi a primeira de um líder canadense em 25 anos, com o objetivo de encontrar áreas de interesse econômico mútuo.

As negociações sobre um tratado bilateral de investimentos, que são projetadas para ajudar a proteger investimentos de partes privadas e promover o comércio bidirecional, estão no caminho certo para um acordo no primeiro trimestre de 2027, disse Carney.

Ele disse que, com base nas discussões, a Arábia Saudita parece interessada em oportunidades de investimento no Canadá focadas em energia. "Isso abrange toda a gama em termos de parcerias comerciais, desde gás natural liquefeito até renováveis e nuclear", disse Carney. Uma de suas prioridades como primeiro-ministro é reacender investimentos nos setores de commodities do Canadá, enquanto tenta reconfigurar uma economia que enfrenta dificuldades devido a pesadas tarifas dos EUA e incertezas sobre futuros laços comerciais com Washington.

Carney acrescentou que também há interesse saudita em investimentos em infraestrutura no Canadá e mineração, especialmente minerais críticos.