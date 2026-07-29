Câmara paraguaia aprova repúdio a Lula por declarações sobre guerra do Paraguai

A Câmara dos Deputados do Paraguai aprovou uma resolução de repúdio às declarações recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) envolvendo a guerra do Paraguai, realizada no fim do século 19.

Na última sexta-feira, 24, ao defender investimentos na área de defesa e de fortalecimento das Forças Armadas, Lula disse que "nós gostamos de paz, mas um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil".

Na resolução, a Câmara do Paraguai afirmou que "repudia as declarações do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por distorcer e minimizar a dimensão histórica da guerra da tríplice aliança".