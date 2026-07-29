Câmara paraguaia aprova repúdio a Lula por declarações sobre guerra do Paraguai

A Câmara dos Deputados do Paraguai aprovou uma resolução de repúdio às declarações recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) envolvendo a guerra do Paraguai, realizada no fim do século 19.
Na última sexta-feira, 24, ao defender investimentos na área de defesa e de fortalecimento das Forças Armadas, Lula disse que "nós gostamos de paz, mas um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil".
Na resolução, a Câmara do Paraguai afirmou que "repudia as declarações do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por distorcer e minimizar a dimensão histórica da guerra da tríplice aliança".
A Câmara paraguaia também reforçou que "reafirma o compromisso da honorável Câmara dos Deputados com a defesa da memória histórica da República do Paraguai e exorta ao Poder Executivo a promover os esforços diplomáticos" junto ao governo brasileiro "para a restituição do canhão Cristiano (El Cristiano), canhão paraguaio usado na guerra e levado como troféu pelos brasileiros e demais troféus de guerra, pertencentes ao patrimônio histórico nacional".