Câmara dos EUA aprova projeto anual de defesa recorde

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira (22) um projeto de lei anual de defesa que autorizaria um financiamento recorde de US$ 1,15 trilhão (R$ 5,82 trilhões) para o Pentágono, enquanto a guerra com o Irã se arrasta.

Embora tradicionalmente conte com forte apoio bipartidário, a Lei de Autorização de Defesa Nacional (NDAA, sigla em inglês) foi aprovada na câmara baixa por uma margem estreita de 216 votos a 212, um sinal da polarização crescente sob o governo de Donald Trump.

O projeto, que ainda precisa da aprovação do Senado, concede cerca de US$ 250 bilhões a mais do que a NDAA de 2026, incluindo um aumento salarial de 5% a 7% para os membros do serviço.

"Esta legislação concede aos nossos bravos membros do serviço um aumento salarial atrasado e fortalece nossa dissuasão nuclear e defesa antimísseis", destacou o presidente da casa, Mike Johnson.

Os republicanos da Comissão de Serviços Armados da Câmara destacaram que o projeto vai ajudar a reconstruir "estoques esgotados", uma vez que os Estados Unidos gastam uma grande quantidades de projéteis em sua guerra contra o Irã.

O deputado democrata Jerry Nadler, por sua vez, disse que não poderia votar a favor de conceder esse valor a Trump e ao chefe do Pentágono, Pete Hegseth, "para seus gastos militares descontrolados e ações irresponsáveis". "A NDAA é um projeto de lei caro e nefasto, que financia uma guerra ilegal e mina a nossa democracia."