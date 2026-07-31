Calor antecipa colheita na Itália e na França

As temperaturas altas do verão no hemisfério norte alteraram a vida de milhões de europeus, mas para os viticultores da Itália e da França, que estão colhendo suas uvas de forma excepcionalmente precoce, o calor representa um desafio.

Em Oltrepò Pavese, uma região vitivinícola no norte da Itália, a colheita está em pleno vapor nos últimos dias de julho, algo inédito. O mesmo acontece no sul da França.

"Este ano é histórico porque nunca antes as uvas haviam sido colhidas em julho", afirmou Matteo Castellani, responsável pelo sindicato agrícola Coldiretti em Casteggio, ao sul de Pavia.

"Começamos a vindima no início desta semana, nos dias 27 e 28 de julho, e isso é um recorde", afirmou, indicando que a colheita em Oltrepò Pavese, como ocorre em outros locais, costuma começar entre 10 e 15 de agosto.

Sob o sol escaldante, os trabalhadores rurais separam cuidadosamente cachos de pinot noir das fileiras de vinhedos da propriedade Defilippi-I Gessi.

"Nos últimos meses registramos um calor anômalo, um sintoma da mudança climática que, infelizmente, os agricultores e todo o setor já devem levar em conta", afirmou Castellani.

A Coldiretti prevê que a colheita da sangiovese, a variedade de uva mais difundida na Itália, possa começar já em meados de agosto na Toscana. Normalmente, estas uvas são colhidas entre setembro e novembro.

Para a principal organização agrícola da Itália, prever a qualidade de uma colheita que se estenderá por quase cinco meses representa um enorme desafio.

Por enquanto, a "maturação está perfeita" e "o grau alcoólico é ideal", assegurou o enólogo e proprietário da vinícola, Federico De Filippi.

Contudo, advertiu que, se as temperaturas elevadas persistirem, o teor alcoólico das uvas poderá aumentar, o que obrigaria a antecipar ainda mais a colheita.

- "Excepcional" -

No sul da França, vários meses de calor também anteciparam o início da vindima.

"Começar em 30 de julho é, no mínimo, excepcional", afirmou Alain Gleyzes, viticultor de La Palme, no sul do país.

Ele começou a colher na quinta-feira uma variedade de uva moscatel destinada à produção de um vinho branco espumante.

"Estou há 43 anos no setor vitivinícola e é a primeira vez na minha vida que faço a vindima em julho", destacou.

Nos Pireneus Orientais, na fronteira com a Espanha, a vinícola Lafage iniciou a colheita na semana passada. "Estamos cerca de dez dias adiantados em relação ao habitual", explicou Jean-Marc Lafage à AFP, contando que precisaram recrutar funcionários de outras áreas como marketing, contabilidade e informática para ajudar nos trabalhos.

Cientistas afirmam que as mudanças climáticas provocadas pela atividade humana estão intensificando os fenômenos meteorológicos extremos, tornando episódios como ondas de calor, secas e inundações mais frequentes e severos.

Os produtores tentam se adaptar como podem. Lafage busca formas de otimizar os recursos hídricos, em particular melhorando a capacidade de retenção de água dos solos com novos tipos de composto. "Acabamos nos tornando mais gestores da água do que viticultores", comentou.

Alguns produtores cogitam transferir parte de seus vinhedos para cultivos em altitudes mais elevadas, onde as temperaturas são um pouco mais amenas.

Apesar da pressão do calor sobre o setor, Lafage se mostrou otimista. "Acumulamos tantos dados nos últimos cinco anos que começamos a ver uma luz no fim do túnel, enquanto há quatro anos achávamos que estávamos indo direto para a ruína", disse.