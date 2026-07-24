Caças da Otan abatem drone não identificado após invasão do espaço aéreo da Romênia

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informou nesta sexta-feira, 24, que caças da aliança abateram um drone não identificado após a aeronave invadir o espaço aéreo da Romênia. Segundo comunicado, dois F-16 romenos, baseados em Fetesti, e dois Eurofighters italianos, posicionados na Base Aérea Mihail Kogalniceanu, decolaram sob comando e controle da Otan para identificar um veículo aéreo não tripulado que voava próximo ao território romeno.

De acordo com a aliança, o drone foi rapidamente identificado e, após cruzar a fronteira aérea da Romênia, os caças receberam autorização para abatê-lo. "Pouco depois, a ameaça foi abatida no espaço aéreo romeno", informou a Otan.

A organização afirmou que a operação conjunta demonstra que está preparada para reagir "24 horas por dia, sete dias por semana" a potenciais ameaças aéreas, com o objetivo de proteger o território e a população dos países aliados.

O comunicado destaca ainda que o episódio ocorre enquanto a Otan, a Romênia e outros países reforçam suas capacidades de defesa aérea, incluindo a aquisição de sistemas de interceptação terrestre e de equipamentos antidrones.