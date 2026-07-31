Caça americano cai perto de base militar na Califórnia

Um caça dos Estados Unidos caiu nesta sexta-feira (31) perto de uma base militar em San Diego, e o piloto conseguiu se ejetar antes do impacto, informaram autoridades.

"Houve um incidente aéreo envolvendo um F-35B nas proximidades" da Estação Aérea do Corpo de Marines Miramar, por volta das 10h", disse à AFP um porta-voz da base. "O piloto se ejetou, foi resgatado e está a caminho de uma unidade médica."

Imagens publicadas em redes sociais mostram uma coluna de fumaça saindo da aeronave, enquanto bombeiros eram mobilizados para extinguir as chamas em terra.

Miramar é conhecida mundialmente por ter sido sede da escola "Top Gun" da Marinha americana para pilotos de elite, imortalizada no filme homônimo de 1986, estrelado por Tom Cruise.