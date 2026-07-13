Bukele obtém indicação de seu partido para disputar terceiro mandato em El Salvador

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obteve a indicação de seu partido para disputar um terceiro mandato de seis anos nas eleições de fevereiro do próximo ano, anunciou sua legenda, Novas Ideias.

Bukele, no poder desde 2019, foi proclamado candidato na noite de domingo (12) após vencer as eleições internas do partido governista, depois de controversas reformas legais que o habilitaram a buscar um terceiro mandato consecutivo.

O presidente, de 44 anos, mantém ampla popularidade por sua guerra contra as gangues.

Sob um estado de exceção que, segundo organizações internacionais, resultou em violações de direitos humanos, Bukele desmantelou essas organizações, consideradas terroristas pelos Estados Unidos.

Seu caminho para a reeleição ficou livre em julho de 2025, depois que o Congresso aboliu o limite de apenas dois mandatos consecutivos. Além de permitir a reeleição indefinida, a reforma ampliou o mandato presidencial de cinco para seis anos e eliminou o segundo turno.

Em 2021, uma decisão da Câmara Constitucional já havia autorizado a reeleição imediata, o que permitiu a Bukele concorrer ao segundo mandato, iniciado em 2024.

Esse mandato foi reduzido em dois anos para sincronizar as eleições presidenciais com as eleições locais e terminará em 2027.

Sem uma oposição capaz de ameaçá-lo, o governante de direita disputará as eleições ao lado do vice-presidente Félix Ulloa.

Bukele rompeu em 2019 com três décadas de bipartidarismo ao vencer as eleições com 53% dos votos, apoiado principalmente por jovens e eleitores decepcionados com os dois partidos que se alternaram no poder após a guerra civil (1980-1992).

Seus críticos, porém, o acusam de comportamento autocrático por controlar o Congresso, o Judiciário, o Ministério Público e outras instituições do Estado.

Conhecido por seu estilo sarcástico, Bukele se define como um "ditador cool", e seu modelo de segurança tem atraído a atenção de diversos governos de direita no continente.