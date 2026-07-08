Brent volta a subir após comentários de Trump sobre Irã

O preço do petróleo Brent, proveniente do Mar do Norte, disparou nesta quarta-feira (8), ultrapassando os 80 dólares por barril, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar o fim do cessar-fogo com o Irã.

O petróleo Brent para entrega em setembro subiu 8%, para 80,12 dólares (412,23 reais, na cotação atual) por barril, por volta das 12h20 (horário de Brasília), enquanto o petróleo de referência dos EUA, o West Texas Intermediate (WTI), para entrega em agosto, teve alta de 7,7%, para 75,83 dólares (390,16 reais).