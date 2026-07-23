Brasil manifesta 'preocupação' com fala do presidente da Nicarágua sobre fim de eleição no país

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) afirma, por meio de nota divulgada nesta quinta-feira, 23, que vê com "preocupação" o anúncio do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, sobre o fim das eleições no país.

A nota ainda destaca que a "realização de eleições livres, periódicas, plurais e transparentes é um dos esteios da democracia, valor com que o Brasil tem um profundo compromisso." Por fim, a nota pede que as autoridades do país assegurem ao povo direito de escolher os seus governantes.