Bolsa de Seul tem queda expressiva, impactada por resultados do setor de tecnologia

A Bolsa de Seul fechou nesta quinta-feira (2) com uma queda expressiva de quase 8%, impactada por uma onda de vendas que tem afetado as empresas do setor de tecnologia nas últimas semanas.

O índice Kospi de Seul caiu 7,89%, a 7.648,09 pontos, pressionado pelos gigantes dos semicondutores. Um dos principais nomes do setor, a SK hynix, registrou queda de mais de 12% na sessão, enquanto a Samsung Electronics perdeu quase 9%.

Os mercados asiáticos enfrentam há semanas uma onda de preocupação sobre o avanço da inteligência artificial, a possível valorização desproporcional das empresas do setor e os custos elevados de seu desenvolvimento.

A agência financeira Bloomberg informou que os fabricantes de chips sul-coreanos também foram afetados pela notícia de que a Apple está em negociações para comprar semicondutores de duas empresas chinesas.

A Bolsa de Tóquio também fechou em queda de 2,5% e a fabricante de chips Kioxia perdeu quase 13,5%. Da mesma forma, as Bolsas de Xangai, Wellington e Taipé fecharam em baixa. Hong Kong, Singapura, Manila, Mumbai e Jacarta fecharam em alta.

O mercado de petróleo também prosseguiu com a tendência de queda em meio às perspectivas de um acordo de paz na guerra no Oriente Médio que evite novos fechamentos do Estreito de Ormuz, uma rota crucial para o trânsito de hidrocarbonetos.

O barril de West Texas Intermediate (WTI), referência do mercado dos Estados Unidos, recuava 1,2%, a 67,76 dólares o barril. O Brent do Mar do Norte cedia 1,1%, a 70,77 dólares por barril.