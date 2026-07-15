Biden anuncia livro de memórias e afirma que tratamento contra o câncer vai 'muito bem'

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden anunciou, nesta quarta-feira (15), a publicação nos próximos meses de um livro de memórias sobre seu mandato na Casa Branca (2021-2025) e afirmou que o tratamento contra o câncer vai "muito bem".

Em maio de 2025, apenas quatro meses após deixar o cargo como o presidente em exercício de mais idade, Biden revelou que havia sido diagnosticado com uma forma agressiva de câncer de próstata com metástase nos ossos. Pouco depois, ele começou a radioterapia.

"Desde que deixei a presidência, muitas pessoas me perguntam: 'Joe, o que você tem feito?'", disse o ex-presidente de 83 anos em um vídeo publicado em sua conta no X.

"Tenho passado muito tempo com a minha família. Estou lidando com um diagnóstico de câncer, tenho recebido tratamento, e tudo está indo muito bem", afirmou, agradecendo às mensagens de apoio.

Ele disse que o próximo livro de memórias presidenciais, "Promise Me, America", será sobre "os desafios que enfrentamos como nação, sobre as decisões que tomei e por que as tomei".

Ele citou vários momentos cruciais que marcaram sua presidência, entre eles a invasão, em 6 de janeiro de 2021, do Capitólio dos Estados Unidos por simpatizantes de Donald Trump, a guerra na Ucrânia e a retirada das forças americanas do Afeganistão.

O livro também abordará "por que escolhi concorrer à reeleição e por que escolhi dar um passo para o lado", disse Biden.

Apesar das perguntas persistentes sobre sua saúde como o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, Biden, então com 81 anos, decidiu concorrer a um segundo mandato em 2024.

Após um desempenho desastroso em um debate contra Trump em junho de 2024 e uma onda de pressão por parte dos democratas, Biden anunciou a desistência. Trump derrotou a candidata que substituiu Biden, a então vice-presidente Kamala Harris.

Trump, que completou 80 anos em junho, vai superar o recorde de idade de Biden quando deixar o cargo em janeiro de 2029.

Com data de lançamento prevista para 17 de novembro de 2026, as memórias de Biden chegarão às livrarias apenas algumas semanas depois das cruciais eleições de meio de mandato.

Kamala Harris publicou suas memórias no ano passado. Com o título "107 dias", o livro aborda sua breve campanha contra Trump depois que Biden desistiu da candidatura e contém críticas à equipe que cercava o então presidente.