Bahrein ativa sirenes antiaéreas e Kuwait repele drones iranianos

O Bahrein ativou suas sirenes antiaéreas enquanto o Kuwait afirmou ter repelido "ataques hostis" com drones iranianos, informaram as autoridades nesta quarta-feira (15), após os Estados Unidos realizarem novos ataques contra o Irã e retomarem seu bloqueio naval.

"As sirenes foram ativadas. Cidadãos e residentes são instados a manter a calma e se dirigir ao local seguro mais próximo", afirmou o Ministério do Interior do Bahrein na rede social X.

O exército kuwaitiano, por sua vez, anunciou que enfrentou "ataques hostis com drones" do Irã durante a madrugada. "Qualquer ruído de explosão que tenha sido ouvido é resultado da interceptação desses dispositivos hostis pelos sistemas de defesa aérea", detalhou o Estado-Maior no X.

Os Estados Unidos lançaram na noite de terça-feira novos bombardeios contra o Irã e voltaram a impor seu bloqueio aos portos da república islâmica, que respondeu com ataques contra alvos ligados a Washington nos países do Golfo.

O bloqueio americano, em vigor desde as 20h GMT, e essa nova escalada das hostilidades ameaçam os esforços diplomáticos para manter vivo o protocolo de acordo de paz firmado em 17 de junho.