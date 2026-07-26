Autoridades palestinas denunciam que colonos incendiaram duas mesquitas na Cisjordânia

Colonos israelenses incendiaram duas mesquitas no norte da Cisjordânia, disseram autoridades palestinas de alto escalão no território ocupado neste domingo (26), em meio à escalada da violência que deixou seis mortos na sexta-feira.

O conflito na Cisjordânia se intensificou desde o ataque do Hamas contra Israel, que desencadeou a guerra em Gaza em outubro de 2023. Desde então, ataques de colonos e operações militares israelenses em localidades palestinas tornaram-se quase diários.

O prefeito de Qusra, ao sul da cidade de Nablus, disse à AFP que colonos israelenses incendiaram uma mesquita em construção na localidade.

"O fogo destruiu a entrada da mesquita e danificou até mesmo a alvenaria", disse Abdel Azim Wadi. Segundo ele, os agressores picharam grafites nas paredes, incluindo a palavra "vingança" em hebraico.

O exército israelense informou que tropas foram enviadas aos arredores de Qusra após receberem a denúncia de um incêndio em uma mesquita.

"Os soldados procuraram suspeitos que haviam fugido antes de sua chegada e identificaram sinais de incêndio criminoso e pichações no local", disse.

Em um incidente separado, colonos israelenses incendiaram uma mesquita na vila de Kour, perto de Tulkarem, e picharam slogans racistas em seus muros, de acordo com o ministério palestino de Doações e Assuntos Religiosos.

Na sexta-feira, em Tel, perto de Nablus, quatro palestinos e dois israelenses morreram em confrontos após uma incursão de um grupo de colonos.