Autor de atentado em Berlim jurou lealdade ao EI em vídeo (imprensa)

O autor do atentado cometido perto da Parada LGBTQUIA+ em Berlim jurou lealdade ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI) em um vídeo no sábado, informou nesta terça-feira (28) o jornal Bild, que cita fontes de segurança.

Segundo o jornal mais lido da Alemanha, os investigadores encontraram o vídeo no telefone celular de Abdul Rahman Ballout, um alemão de origem libanesa que avançou com seu veículo contra uma multidão na noite de sábado, deixando um morto e 29 feridos.

A Promotoria alemã não respondeu às perguntas da AFP.

O homem de 21 anos, que fugiu a pé com um facão, foi morto na noite de domingo em uma operação policial em Berlim.

Os investigadores também encontraram uma capa de facão em seu veículo, mas não sua lâmina, acrescenta o Bild.

O agressor já estava no radar das autoridades. Em maio, foi condenado a um ano e dez meses de prisão com suspensão da pena "por preparação de um ato de violência grave contra a segurança do Estado", após tentar se juntar ao EI na Síria pelo Líbano.

Na época, afirmou ter se afastado do EI e o tribunal considerou seus seis meses de prisão provisória na Alemanha e seus três meses de prisão no Líbano, onde havia sido condenado por pertencer à organização jihadista.

O atentado desencadeou uma onda de críticas ao sistema judicial na Alemanha.