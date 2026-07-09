Austrália concorda em vender urânio para a Índia após encontro entre premiês

A Austrália concordou em vender urânio à Índia "para fins exclusivamente pacíficos" e sob as salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). O acordo foi fechado durante um encontro entre os primeiros-ministros Anthony Albanese e Narendra Modi, em Melbourne, nesta quinta-feira, 9.

Em comunicado, os dois países informaram que estão empenhados em trabalhar juntos para fortalecer a resiliência das respectivas cadeias de suprimento de energia, "mediante a manutenção de um suprimento estável, seguro e confiável de produtos energéticos".