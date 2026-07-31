Atividade industrial da China registra queda em julho

A atividade industrial da China registrou queda expressiva em julho, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (31), enquanto a segunda maior economia do mundo luta para reativar a demanda interna.

O índice de gerentes de compras, um indicador-chave da saúde industrial, entrou em terreno de contração, a 49,2 pontos, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas (ONE).

A marca de 50 pontos separa a expansão da contração.

O resultado do mês ficou muito abaixo das 50,1 unidades previstas pela agência financeira Bloomberg com base em uma pesquisa com economistas e representou uma queda expressiva em relação aos 50,3 registrados em junho.

O setor de produção na China enfrenta incertezas devido à guerra no Oriente Médio, que provocou um aumento dos preços da energia.

O avanço das exportações, respaldado pela forte demanda externa por produtos eletrônicos e hardware de inteligência artificial, tem atuado como um salva-vidas diante da fragilidade do consumo interno.

Os números pouco animadores foram divulgados um dia após o presidente Xi Jinping reconhecer que a economia do país enfrenta "dificuldades e desafios".