Atentado suicida deixa ao menos 15 mortos em posto de controle no Paquistão

Milicianos detonaram um veículo carregado com explosivos durante a noite perto de um posto de controle de segurança no noroeste do Paquistão, provocando a morte de 15 pessoas, entre elas soldados, policiais e um funcionário do governo, informou o exército nesta sexta-feira (24).

"Quinze corajosos filhos da pátria, entre eles doze militares, dois policiais e um funcionário do antigo Departamento Florestal, realizaram o sacrifício supremo e alcançaram o martírio", afirmou o serviço de comunicação do Exército em um comunicado sobre o ataque na província fronteiriça de Khyber Pakhtunkhwa (KP).

As forças de segurança mataram 12 milicianos durante o ataque, ocorrido no distrito de Tank, segundo o Exército.

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque de imediato, mas a área tem sido sacudida por uma campanha de violência crescente do grupo islamista Tehreek-i-Taliban Paquistão (TTP).

O Paquistão atribui o aumento dos ataques em Khyber Pakhtunkhwa e na província meridional fronteiriça do Baluchistão à atividade de grupos armados procedentes do Afeganistão, o que o governo talibã nega.

Estas acusações provocaram uma crise profunda e confrontos armados entre os dois países vizinhos, e o Paquistão lançou bombardeios mortais que, segundo afirma, tinham como alvo milicianos em território afegão.

Segundo o governo talibã e a ONU, bombardeios paquistaneses em junho no leste do Afeganistão deixaram dezenas de mortos civis.