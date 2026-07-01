Ataques russos na Ucrânia deixam seis mortos e dezenas de feridos

Ataques russos na Ucrânia deixaram, nesta quarta-feira (1º), seis mortos e cerca de 50 feridos, anunciaram as autoridades locais.

Em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, sete bombas atingiram três distritos, matando um jovem de 15 anos e ferindo 32 pessoas, informou o prefeito Ihor Terekhov no Telegram.

Na região de Odessa, no sul, duas pessoas morreram e 15 ficaram feridas em um ataque com mísseis balísticos que provocou um incêndio, segundo o governador regional, Oleh Kiper.

Na região de Kherson, também no sul, uma van foi atacada por um drone, matando uma jovem de 18 anos e outra pessoa.

Em outro ataque com drone na mesma região, desta vez contra um prédio administrativo, uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas, segundo o governador, Oleksandr Prokudin.

Na noite desta quarta-feira, um incêndio começou no centro de Kiev após um alerta aéreo, constatou um jornalista da AFP.

O repórter ouviu uma explosão e observou uma nuvem de fumaça se elevando no coração da capital ucraniana. Bombeiros e ambulâncias chegaram rapidamente ao local.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou mais cedo nesta quarta que retornava às pressas ao país após uma visita a Dublin devido a relatórios de inteligência que apontavam que a Rússia estava prestes a lançar um grande ataque.

Mais de quatro anos após o início da invasão russa da Ucrânia, os ataques diários de ambos os lados continuam fazendo um número crescente de vítimas civis.

Em junho, o número de drones de longo alcance e mísseis russos lançados contra a Ucrânia diminuiu drasticamente em comparação com maio, segundo uma análise da AFP de dados da força aérea ucraniana.