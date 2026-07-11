Ataques russos deixam seis mortos na Ucrânia; Kiev diz ter atingido 21 petroleiros

Ataques russos mataram seis pessoas, incluindo uma criança, e feriram outras 29 na Ucrânia neste sábado, 11, informaram autoridades ucranianas. No mesmo período, forças ucranianas afirmaram ter danificado mais de duas dezenas de petroleiros e outras embarcações russas no Mar de Azov.

O Estado-Maior ucraniano informou que 21 petroleiros usados para transportar petróleo e derivados foram danificados durante a noite, além de quatro rebocadores, dois navios de carga e uma draga. O lado russo afirmou que apenas quatro embarcações foram atingidas e que uma pessoa morreu nos ataques de drones ucranianos.

Na região de Sumy, no nordeste do país, quatro pessoas morreram, incluindo uma criança, e 17 ficaram feridas após duas bombas planantes atingirem uma área com presença de civis, disse o chefe regional Oleh Hryhorov. Em Odessa, dois mortos foram registrados após um míssil russo atingir um edifício, segundo o chefe regional Oleh Kiper.

Em Kiev, 11 pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas em ataques noturnos com mísseis e drones. Explosões e incêndios foram registrados em três distritos da capital.

A Rússia lançou 12 mísseis, entre eles seis balísticos, e 121 drones contra a Ucrânia durante a noite, informou o presidente Volodymyr Zelenskyy. A maioria dos drones e parte dos mísseis foram abatidos, mas os mísseis balísticos atingiram seus alvos, reforçando as lacunas da defesa aérea ucraniana.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter atacado instalações de produção de drones em Kiev e os portos de Izmail e Chernomorsk, na região de Odessa.