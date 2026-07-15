Ataques russos deixam 13 mortos na Ucrânia

Ataques russos mataram 13 pessoas e feriram 50 nesta quarta-feira (15) em várias partes da Ucrânia, informaram autoridades locais.

Mais de quatro anos após o início da invasão russa, os ataques dos dois lados se intensificam há meses, deixando um número cada vez maior de vítimas civis. Segundo a ONU, junho de 2026 foi o mês mais letal para os civis na Ucrânia desde abril de 2022.

Em Sumy, três pessoas morreram e 17 ficaram feridas, incluindo um adolescente de 16 anos, ao serem atingidas por bombas russas, informou no aplicativo Telegram Oleg Grigorov, governador da região fronteiriça com a Rússia.

A região de Odessa, por sua vez, foi alvo de mísseis e drones russos pelo quinto dia consecutivo, com um balanço de três mortos e oito feridos, anunciou no Telegram o governador regional, Oleg Kiper. Um depósito, um gasoduto e um edifício sofreram danos, explicou.

Autoridades ucranianas e os serviços de resgate também anunciaram hoje um morto na região de Mykolaiv (sul), outro em Kryvyi Rih (leste) e dois mortos na região de Donetsk (leste), quase totalmente ocupada pelas forças russas.

Na região de Zaporizhzhia (sul), ataques russos deixaram três mortos e 15 feridos, informaram os serviços de socorro no Telegram, juntamente com imagens de resgates e de prédios com a fachada destruída.

Um total de 122 drones de ataque, dos quais 101 foram derrubados, e dois mísseis russos atacaram a Ucrânia durante a noite, informou a Força Aérea ucraniana em seu boletim diário.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que o Exército bombardeou os portos de Odessa, Chornomorsk e Dnipro, "utilizados para abastecer as Forças Armadas ucranianas".

Também afirmou que atacou depósitos de combustíveis, fábricas de drones e navios de reabastecimento militares.

As forças de Kiev intensificaram nos últimos dias os bombardeios contra navios de carga no Mar de Azov, uma zona marítima importante para o transporte de produtos agrícolas russos vendidos no exterior e para o abastecimento da Crimeia anexada.