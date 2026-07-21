Ataques EUA-Irã seguem e Teerã promete retaliar se houver bombardeios a instalações nucleares

A troca de ataques entre Estados Unidos e Irã continua pelo décimo dia consecutivo, com a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, em inglês) ameaçando retaliações "mais fortes" contra os americanos após ameaças a instalações nucleares do país persa.

A IRGC informou na noite desta terça-feira, 21, que destruiu um radar de alerta e um complexo de radar tático nas proximidades da base aérea de Ali Al Salem, no Kuwait, além de outro sistema de radar na ilha de Bubiyan, no país. Segundo a Al Jazeera, os kuwaitianos estão racionando eletricidade depois que ataques iranianos à infraestrutura de energia aumentaram o temor de apagões durante o pico do calor do verão.

A Guarda iraniana também relatou ataques com drones no Monte Azmar, na província de Suleimaniya, no norte do Iraque. Ainda no país, o Aeroporto Internacional de Erbil anunciou a suspensão temporária dos voos, ao alegar "uma onda de ataques que tem como alvo a cidade de Erbil e seu espaço aéreo", de acordo com a agência de notícias estatal iraquiana, que acrescentou que os voos serão retomados assim que a situação de segurança se estabilizar.