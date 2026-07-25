Ataques entre Rússia e Ucrânia deixaram 15 Mortos e Mais de 100 Feridos

Neste sábado, 25, ataques ucranianos a colônias de férias na região de Zaporizhzhia, parcialmente ocupada pela Rússia, mataram 12 pessoas, entre elas quatro crianças, segundo autoridades de Moscou, apurou a Associated Press. Outras 19 ficaram feridas. Ao mesmo tempo, autoridades da região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, informaram que um ataque com drone russo matou três pessoas na localidade.

Os ataques ocorreram após uma grande ofensiva russa na sexta-feira, perto de Kiev, que matou pelo menos 10 pessoas e feriu cerca de 100. O episódio faz parte de um ciclo de ataques de retribuição mútua, no contexto da invasão russa da Ucrânia, iniciada há mais de quatro anos.

O chefe regional de Sumy, Oleh Hryhorov, disse no sábado que três pessoas morreram após um grande incêndio provocado pelo ataque de um drone russo a uma "instalação civil". Segundo ele, as vítimas eram motoristas da Nova Poshta, uma empresa privada ucraniana de serviços postais e de entrega. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter atacado um "local de armazenamento e lançamento" de drones ucranianos na região de Sumy.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, alertou em seu pronunciamento noturno de sexta-feira que avaliações de inteligência indicavam que a Rússia estava preparando mísseis para um grande ataque, observando haver sinais de que isso poderia ocorrer nas 48 horas seguintes.

Neste sábado, o governador da região de Tyumen, Aleksandr Moor, informou que um ataque com drone ucraniano provocou um incêndio nas instalações da Refinaria de Petróleo de Tyumen, na Sibéria Ocidental. Em publicação na rede social X no sábado, Zelenskyy confirmou o ataque à fábrica de Tyumen, bem como a uma instalação logística em Ecaterimburgo e a um depósito de combustíveis e lubrificantes em Rostov-on-Don.

Ele também afirmou que a Rússia intensificou ataques contra portos, empresas agrícolas e instalações de produção de pão no país e voltou a colocar em risco a segurança alimentar global, sobretudo em regiões dependentes da importação de grãos. O presidente ucraniano afirmou ainda, em suas redes sociais, que o bloqueio russo às exportações de grãos do Mar Negro pode voltar a pressionar o custo de vida em países como Egito e Líbia, além de outras nações importadoras.

No pronunciamento noturno deste sábado, Zelenskyy destacou ainda que a Rússia pretende receber mais 30 mil soldados da Coreia do Norte e que haveria preparativos, desde junho, na região russa de Voronezh. Segundo ele, Pyongyang também se prepararia para transferir lançadores adicionais de mísseis balísticos a Moscou, o que, na avaliação do líder ucraniano, ampliaria a ameaça para a Ásia.