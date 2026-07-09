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Ataques dos EUA interromperam reabertura do Estreito de Ormuz, afirma Irã

Novos combates eclodiram entre os países nesta semana. Trump afirmou que trégua "acabou"

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Zero Hora

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AFP

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