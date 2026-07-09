Ataques dos EUA interromperam reabertura do Estreito de Ormuz, afirma Irã

Embarcações foram vistas próximas ao Estreito de Ormuz nesta quinta-feira (9). STRINGER / AFPTV / AFP

Os bombardeios dos Estados Unidos interromperam a reabertura gradual do Estreito de Ormuz, segundo afirmou a Marinha da Guarda Revolucionária do Irã nesta quinta-feira (9). As informações são do g1.

Os países trocaram ataques pelo segundo dia seguido, após o fim da trégua firmada por um acordo de paz preliminar em junho.

Segundo a Guarda Revolucionária, a travessia estava sendo ampliada gradualmente, mas somente para embarcações autorizadas pelas autoridades iranianas. Qualquer nova ação dos EUA provocaria uma "resposta esmagadora", afirmou a Marinha.

Também nessa quinta, imagens da AFP mostraram navios próximos ao Estreito de Ormuz, ao longo da costa leste dos Emirados Árabes Unidos, vistos de Khor Fakkan.

Novos combates eclodiram entre os países nesta quinta‑feira (9), horas antes do enterro do líder supremo Ali Khamenei, com Teerã atacando aliados de Washington na região e bombardeios americanos que atingiram o perímetro de uma usina nuclear iraniana.

Fim da trégua

Nesta quarta-feira (8), Trump afirmou que a trégua com o Irã "acabou" após os novos ataques entre as forças americanas e as tropas iranianas.

O republicano chamou o Irã de "escória" e país governado por "malucos" depois que Teerã respondeu aos bombardeios americanos com ataques contra bases dos Estados Unidos no Golfo.

Os preços do petróleo dispararam imediatamente 5% após as declarações do mandatário americano. Os dois países estariam, oficialmente, em meio a uma trégua após assinarem um acordo de paz preliminar em junho.

Início do conflito

O conflito teve início no dia 28 de fevereiro. Em ação coordenada com Israel, os Estados Unidos bombardearam áreas do Irã. A ofensiva atingiu regiões estratégicas do país, inclusive da capital Teerã. O ataque resultou nas mortes de autoridades importantes do Irã, entre eles o aiatolá Ali Khamenei – líder supremo do país.