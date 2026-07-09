Ataques dos EUA a 90 alvos militares do Irã deixaram 14 mortos e 78 feridos

Os dois dias de ataques dos Estados Unidos contra cerca de 90 alvos militares do Irã mataram pelo menos 14 pessoas e feriram outras 78, disse o Ministério da Saúde iraniano nesta quinta-feira, 9. A maioria eram supostamente membros das forças armadas.

Os ataques de ambos os lados ameaçaram repetidamente o cessar-fogo. Mas os desta madrugada pareceram maiores em todos os aspectos, com sirenes soando pelo menos três vezes no Bahrein, sede do quartel-general da 5ª Frota da Marinha dos EUA, e mísseis mirando o Kuwait e o Catar. Sirenes também soaram na Jordânia, onde os americanos têm tropas e aeronaves estacionadas.

No Kuwait, o exército disse que destroços feriram uma pessoa enquanto a nação derrubou três mísseis balísticos, um míssil de cruzeiro e 10 drones. O Bahrein afirmou que derrubou fogo inimigo, sem dar mais detalhes, e o porta-voz do governo jordaniano, Mohammad al-Momani, pontuou que todo o fogo vindo do Irã foi interceptado. A TV estatal iraniana comentou que a Guarda Revolucionária paramilitar do país disparou mísseis contra uma base dos EUA na Jordânia.

Não houve informações imediatas sobre danos no Catar. Fonte: Associated Press.