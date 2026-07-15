Ataque russo contra cidade ucraniana de Odessa deixa três mortos

Um ataque russo matou três pessoas na cidade de Odessa, sul da Ucrânia, anunciou nesta quarta-feira (15) o chefe da administração militar local, enquanto Moscou reivindicou um bombardeio contra portos na mesma região.

"Sabemos que três pessoas morreram como consequência do ataque inimigo", afirmou Sergii Lisak na plataforma de mensagens Telegram.

Três pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas, enquanto vários prédios sofreram danos, acrescentou o militar, sem revelar mais dealhes.

Pouco antes, a Força Aérea ucraniana emitiu um alerta sobre mísseis direcionados contra Odessa.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou na manhã de quarta-feira que o Exército bombardeou os portos de Odessa e Chornomorsk, situados na região de Odessa, assim como instalações em Dnipro-Bug.

Os cais atacados eram "utilizados para abastecer as Forças Armadas ucranianas", afirmou um comunicado da pasta. A nota acrescenta que as forças russas atacaram tanques de armazenamento de combustível e unidades de produção e montagem de drones, assim como quatro navios de reabastecimento militares ucranianos.

O Exército russo bombardeia com frequência a infraestrutura portuária ucraniana, em particular na região de Odessa. Na terça-feira, pelo menos três pessoas morreram em ataques russos na região e no Mar Negro, segundo as autoridades ucranianas.

As forças de Kiev intensificaram nos últimos dias os bombardeios contra navios no Mar de Azov, uma zona marítima que constitui uma importante via de transporte para os produtos agrícolas que a Rússia vende ao exterior, assim como para o abastecimento da Crimeia anexada.