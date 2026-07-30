Ataque da Rússia mata oito pessoas na Ucrânia, diz Zelenski

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou nesta quinta-feira (30) que a Rússia lançou mais de 280 drones e 70 mísseis em um ataque noturno contra várias regiões do país. Oito pessoas morreram na ofensiva, ainda de acordo com o líder ucraniano.

A defesa aérea ucraniana interceptou mais de 260 drones, disse Zelenski, em publicação no X. A ofensiva atingiu Kiev e arredores, Dnipro, Lviv, Poltava, Kharkiv, Mykolaiv, Sumy, Vinnytsia, Cherkasy e Ivano-Frankivsk. Dezenas de casas, estabelecimentos civis e instalações de infraestrutura foram destruídos ou danificados, segundo o presidente ucraniano.