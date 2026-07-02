Ataque da Rússia contra a Ucrânia mata pelo menos 13 pessoas

Um ataque aéreo de larga escala lançado pela Rússia contra Kiev na madrugada desta quinta-feira (2) matou pelo menos 13 pessoas e feriu outras dezenas, segundo o prefeito da capital da Ucrânia, Vitali Klitschko.

Edifícios residenciais e infraestruturas civis foram atingidos na ofensiva, segundo as autoridades locais. O Serviço de Emergência informou ter mobilizado cerca de 500 profissionais e cem veículos especializados, incluindo um helicóptero, para lidar com as consequências do ataque.

Muitos moradores buscaram abrigo em estações de metrô depois que o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, e outras autoridades emitiram os primeiros alertas sobre a ofensiva.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, descreveu o ataque russo como uma "noite de horror" em Kiev.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que o ataque de larga escala atingiu instalações do complexo militar-industrial e do setor de combustíveis e energia em Kiev, segundo comunicado publicado nesta quinta-feira. A pasta também afirmou que aeroportos militares em outras regiões ucranianas foram afetados pela ofensiva.

O ataque foi realizado com o uso de armas de precisão de longo alcance disparadas a partir de bases aéreas, terrestres e navais, além de veículos aéreos não tripulados, segundo o Ministério da Defesa, que confirmou que a ofensiva foi uma resposta às ações da Ucrânia contra a infraestrutura civil na Rússia. Fonte: Associated Press.